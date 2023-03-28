Важное 28 марта 2023, 17:25 Россия отказала США в передаче данных по ДСНВ Представитель Пентагона Пламб заявил об отказе России передать данные в рамках ДСНВ РИА «Новости»

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США получили официальный отказ от российской стороны по запросу о регулярном обмене информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на слушаниях в конгрессе выступил помощник министра обороны США Джон Пламб.

Представитель Пентагона напомнил, что каждые полгода стороны обменивались данными о количестве и состоянии ядерных боеголовок.

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Американцы вышли на связь на этой неделе и напомнили о приближении конца месяца, но получили отказ.

«Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», — заявил Пламб.

Он добавил, что в качестве ответной меры американские военные не станут раскрывать предусмотренные ДСНВ данные по запросу России.

Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал указ о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. В послании Федеральному собранию он заявил, что страна не выходит из ДСНВ и готова вернуться к его обсуждению, если в документе пропишут данные о ядерном оружии Франции и Великобритании как о совокупном ядерном потенциале НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что в рамках приостановки действия ДСНВ Россия сохранит взятые на себя обязательства по количественному ограничению ядерных боеголовок. Он добавил, что возвращение к Договору возможно, когда США изменят свою враждебную риторику по отношению к России.