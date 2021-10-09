Собственника квартиры и двух рабочих задержали по делу об обрушении дома в Батуми

Собственника квартиры и двух наемных рабочих задержали по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Об этом со ссылкой на МВД Грузии сообщило агентство «Батумелеби».

Следствие установило, что хозяин одной из квартир на первом этаже дома нанял для ремонта двух наемных рабочих. Ремонтно-строительные работы проводились с грубым нарушением правил техники безопасности, что привело к обрушению одного из подъездов. Все трое теперь задержаны.

Задержанный собственник владел квартирой площадью 200 квадратных метров и небольшим подвалом.

По факту нарушений правил безопасности при строительных работах и гибели людей завели уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок от двух до 10 лет.

Из-под завалов достали тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Еще двоих спасли, их доставили в больницу. В МВД накануне сообщали, что под завалами могут оставаться 10–15 человек.

Спасательная операция продолжается. Следователи выясняют обстоятельства.

Обрушение части семиэтажного дома на улице 26 Мая в Батуми произошло утром 8 октября. Горожане молятся за спасение людей.