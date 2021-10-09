Спасатели в Батуми извлекли из-под обломков тело женщины. Спасены 4 человека

В Батуми из-под обломков жилого дома спасатели извлекли тело первой жертвы. Ей оказалась женщина. Ранее сообщалось, что удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка. Одни из них — ребенок. Обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома.

На месте работают около 300 спасателей и полицейских, сообщил ТАСС со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Им помогают местные жители.

Одна из спасенных, уточнил «Sputnik Грузия», перенесла в больнице клиническую смерть. Женщине диагностировали множественные переломы и ушибы внутренних органов, но ее жизни ничто не угрожает.

Эксперты утверждают, что шансы найти живых уменьшаются. Спасатели иногда прекращают работу и прислушиваются.

До сих пор неизвестна судьба двух детей, которые весь день кричали под плитами. Уже несколько часов они молчат. Их мать находится в реанимации.

Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сообщил, что под завалами еще могут находиться 10-15 человек. Причины обрушения выясняются. Жители Батуми вечером пришли к месту трагедии со свечами в руках. Они молятся о спасении оказавшихся под плитами дома.

Грузинская пресса со ссылкой на очевидцев сообщила, что перед обрушением дома был слышен взрыв. Здание было построено в 1980-е годы.