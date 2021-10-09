Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Батуми пять тел. Последнее принадлежало несовершеннолетнему. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2». В МВД Грузии заявили, что погибших четверо.

«Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным телеканала, недавно было извлечено тело пятого человека.

В пятницу вечером в Батуми обрушился один из подъездов семиэтажного жилого дома. Ранее сообщалось, что удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка. На месте работают около 300 спасателей и полицейских. СМИ сообщили, что одна спасенная женщина перенесла в больнице клиническую смерть. Пострадавшей диагностировали множественные переломы и ушибы внутренних органов, но ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури накануне сообщил, что под завалами еще могут находиться 10–15 человек. Прока причины обрушения выясняются. Жители Батуми поддерживают пострадавших и молятся за их спасение.