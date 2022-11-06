Собор Саграда Фамилия в Барселоне достроили при помощи голограммы | 360°

Мир 06 ноября 2022, 16:47 Собор Саграда Фамилия в Барселоне достроили при помощи голограммы Meduza: собор Саграда Фамилия в Барселоне достроили с помощью визуализации Unsplash

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Собор Саграда Фамилия в Барселоне «достроили» с помощью визуализации в натуральную величину. Об этом сообщило интернет-издание Meduza* в своем Telegram-канале.

Собор авторства архитектора Антонио Гауди строят уже 140 лет. Чтобы показать, как он в итоге будет выглядеть, нидерландский дуэт художников Studio Drift использовал визуализацию во время вечернего шоу в Барселоне. Они применили дроны с подсветкой, чтобы «достроить» здание на один вечер.

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В 2019 году вход в храм Саграда Фамилия закрывали из-за акций протеста. В результате внутри оказались заперты туристы, их выпустили через два часа. Собор — одна из самых популярных достопримечательностей в Google (680 тысяч запросов). Он оказался там между Ниагарским водопадом и статуей Свободы. Его называют архитектурным чудом. В 2018 году мэрия Барселоны взыскала с руководства собора штраф в 360 миллионов долларов в бюджет города за то, что строительство вот уже 133 года идет без лицензии.

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* Meduza — СМИ, признано иностранным агентом на территории России.