Саграду Фамилию закрыли в Барселоне из-за протестов

Ночью — зона боевых действий, днем — обычный город. Протесты в Барселоне глазами туриста Подробнее

«Газета.ru» пояснила, что группа демонстрантов заблокировала улицу, которая ведет к собору, поэтому Саграде пришлось прекратить работу. Внутри храма остались туристы. Они провели там около двух часов, после чего смогли выйти на улицу.

По данным информагентства, акции протеста охватили каталонскую столицу 14 октября. Недовольство населения вызвало решение Верховного суда Испании по делу организаторов референдума о независимости Каталонии.