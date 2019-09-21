Названы самые популярные в Google достопримечательности

Звезды назвали самые красивые места в России. Вы точно их не угадаете Подробнее

Рейтинг возглавили сразу три Диснейленда — в калифорнийском Анахайме (1,7 миллиона поисковых запросов в месяц), Париже (1,2 миллиона) и в Орландо, штат Флорида (1,14 миллиона).

После этого в списке самых популярных достопримечательностей идут дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 миллиона поисковых запросов), древний город инков Мачу-Пикчу в Перу (1,05 миллиона) и Гранд-Каньон в Аризоне (884 тысяч).

Кроме того, в Google ищут информацию о самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа в Дубае (859 тысяч запросов), Эйфелевой башне в Париже (793 тысяч) и и национальном парке Йеллоустон в штате Вайоминг (761 тысяч). Помимо этого людям интересно узнать о Ниагарском водопаде (719 тысяч), соборе Саграда-Фамилия в Барселоне (680 тысяч) и статуе Свободы в США (658 тысяч).

А вот эти достопримечательности не пользуются такой популярностью: храм Пантеон в Риме (513 тысяч запросов), Собор Парижской Богоматери (496 тысяч) и Букингемский дворец в Лондоне (494 тысяч). Они заняли последние строчки в рейтинге.