Собчак указала на способ въезда в Латвию после отмены выдачи виз россиянам

Россияне могут сделать шенгенскую визу другой страны Евросоюза для поездок в Латвию, поэтому решение прибалтийской республики не имеет смысла. Об этом в своем Telegram-канале написала журналист и телеведущая Ксения Собчак.

Она пояснила, что Латвии необходимо уговорить все страны Евросоюза прекратить пускать россиян «либо прекратить понты».

«Кто-нибудь мне может объяснить, в чем смысл прекращать выдачу виз россиянам, если они могут сделать визу любой другой Шенген-страны и все равно въехать? Тут либо всем Евросоюзом закрывать, либо прекратить понты», — написала она.

На этой неделе власти Латвии приостановили действие упрощенного формата транзитных документов для граждан приграничной территории. По этому документу жители Калининградской области проезжали на своих машинах через территорию Латвии в материковую часть России. Также поехать в соседнюю республику могли жители Псковской области.

С сегодняшнего дня Латвия объявила, что прекращает выдачу всех видов виз для россиян. Исключение сделали только для тех, кто едет на похороны близкого родственника.