Латвия остановила упрощенный формат проезда для живущих у границы россиян

Латвийские власти с 1 августа приостановили действие упрощенного формата поездок из приграничных регионов РФ. Об этом сообщила газета «Известия».

МИД Латвии заявил, что приостановка действовавшего с 2010 года соглашения связана с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове, которое ранее занималось выдачей приграничных разрешений. Об этом написал РБК.

Ранее другая прибалтийская страна — Литва — объявила о приостановке транзита в Калининград попавших под санкции ЕС товаров. Ограничения начали действовать с 18 июня и коснулись 40-50% грузов, в том числе строительных материалов, металлов, цемента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июля заявил, что проблему оплаты транзита в Калининград через территорию Литвы можно решить путем диалога.