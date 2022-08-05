Латвия объявила о прекращении выдачи виз россиянам

Россияне не смогут подать заявление на получение виз в Латвию. Исключение сделали только для случаев, связанных с похоронами близкого родственника. Об этом сообщило посольство прибалтийской республики на своей странице в Twitter.

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«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника», — говорится в сообщении.

На сайте дипмиссии уточнили, что приняли такое решение в связи с международной ситуацией.

На этой неделе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич предложил странам Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам.

После его заявления власти республики приостановили действие упрощенного формата поездок для жителей приграничных районов России. В МИД Латвии объяснили такое решение закрытием посольства страны в Пскове.