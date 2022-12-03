Мир 03 декабря 2022, 00:58 Сноуден давно демонстрировал преданность России — Госдепартамент США Глава пресс-службы Госдепартамента США Прайс: Сноуден демонстрировал преданность России РИА «Новости»

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В США считают, что бывший аналитик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден давно предан России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы в курсе сообщений о том, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Конечно, мы сейчас не можем это подтвердить. <…> Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — подчеркнул Прайс.

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В 2013 году бывший сотрудник АНБ предал огласке информацию о незаконной слежке спецслужбами США за простыми американцами, а также о прослушивании переговоров иностранных высокопоставленных лиц. Покинув Америку в 2014 году, Сноуден обосновался в России. Три года спустя в Москве он женился на спортсменке Линдси Миллс.

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Ранее адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден принял присягу на верность России и получил гражданство. Вслед за ним Миллс начала процедуру получения гражданства РФ. Аналитик полагает, что в России его семья обретет стабильность.