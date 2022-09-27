Сноуден заявил, что российское гражданство принесет стабильность для его семьи | 360°

Все новости

Криминал

27 сентября 2022, 07:53

Житель ХМАО попытался задушить пассажира самолета

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:50

Украинские военные атаковали ряд населенных пунктов ДНР

Реклама

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:42

Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:34

Диверсант отказался убивать руководство Херсонской области

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:22

ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО

Власть

27 сентября 2022, 07:22

Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы

Спецоперация

27 сентября 2022, 07:01

«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ

Власть

27 сентября 2022, 06:43

Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин

Спецоперация

27 сентября 2022, 06:23

HIMARS не помогли ВСУ в боях за Артемовск — СМИ

Мир

27 сентября 2022, 04:08

Сноуден заявил, что российское гражданство принесет стабильность для его семьи

Экс-сотрудник спецслужб США Сноуден заявил о стабильности после получения гражданства РФ

Читать 360tv в

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден высказался о получении российского гражданства. Он заявил в соцсети, что новый паспорт принесет стабильность его родным.

«После двух лет ожидания и почти 10 лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — написал Сноуден в Twitter.

Реклама

Российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США ранее предоставил президент страны Владимир Путин. Глава государства подписал указ, в котором были 72 фамилии. Этим же документом гражданства лишили троих человек.

Реклама

Летом 2013 года Сноуден передал журналистам секретные сведения о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. После разгоревшегося скандала экс-сотрудник АНБ выехал из США.

Из-за аннулирования американского паспорта Сноуден застрял в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в Москве. В итоге он запросил политическое убежище в России. В 2020 году американец получил бессрочный вид на жительство.

Россия

1

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама