Сноуден заявил, что российское гражданство принесет стабильность для его семьи | 360°

Мир 27 сентября 2022, 04:08 Поделиться Telegram

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Viber Сноуден заявил, что российское гражданство принесет стабильность для его семьи Экс-сотрудник спецслужб США Сноуден заявил о стабильности после получения гражданства РФ РИА «Новости»

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден высказался о получении российского гражданства. Он заявил в соцсети, что новый паспорт принесет стабильность его родным.

«После двух лет ожидания и почти 10 лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — написал Сноуден в Twitter.

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Российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США ранее предоставил президент страны Владимир Путин. Глава государства подписал указ, в котором были 72 фамилии. Этим же документом гражданства лишили троих человек.

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Летом 2013 года Сноуден передал журналистам секретные сведения о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. После разгоревшегося скандала экс-сотрудник АНБ выехал из США.

Из-за аннулирования американского паспорта Сноуден застрял в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в Москве. В итоге он запросил политическое убежище в России. В 2020 году американец получил бессрочный вид на жительство.

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