Знаменитости 02 декабря 2022, 13:11 Эдвард Сноуден присягнул на верность России Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден принял присягу в России flickr

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Эдвард Сноуден принял присягу на верность России и получил новый паспорт. Вслед за ним стать россиянкой решила жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, рассказал ТАСС его адвокат Анатолий Кучерена.

«Да, получил [паспорт]. Принял присягу», — сказал он.

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Защитник добавил, что супруга решила последовать его примеру и запустила процедуру получения гражданства России.

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В 2013 году сотрудник американской спецслужбы передал журналистам доказательства того, что спецслужбы США и Великобритании устраивают интернет-слежку, и сбежал из страны. Паспорт Эдварда Сноудена аннулировали, он застрял в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Тогда мужчина запросил политическое убежище, а спустя семь лет — бессрочный вид на жительство. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ и принял его в гражданство. Тогда Эдвард Сноуден объяснил в Twitter, что после 10 лет в изгнании захотел стабильности и безопасности.