Захарова попросила Британию прокомментировать сообщение Трасс о «Северном потоке» | 360°

Мир 01 ноября 2022, 11:51 Захарова попросила Британию прокомментировать сообщение Трасс о «Северном потоке» МИД РФ потребовал у Великобритании ответить на переписку Блинкена и Трасс по газопроводу Unsplash

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Британии на вопрос, действительно ли Лиз Трасс, на тот момент являвшаяся премьером страны, сразу после подрыва газопровода «Северный поток» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «все сделано». Ответа на этот вопрос ждут миллионы людей по всему миру, подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона», — подчеркнула дипломат.

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По ее словам, люди имеют право знать, «что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов» в случившемся.

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О «своевременном» сообщении Трасс с текстом «it`s done» написал в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. Он заявил, что Лиз Трасс написала Блинкену с айфона через минуту после взрыва на трубопроводе и «до того, как кто-то еще об этом узнал». Доткома рассмешило, что чиновники такого уровня пользуются айфонами, а не зашифрованными телефонами, и столь секретную информацию легко добыть, получив доступ к iCloud. Об этом написали «Известия».