СМИ: Зеленский обсудит с Западом кандидатов на пост премьера

Источник отметил, что президент собирается провести как минимум два рабочих совещания.

Ранее 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что уходит в отставку. Причиной стали публикации «прослушек» совещаний правительства. На аудиозаписи один человек (предположительно, Гончарук) критикует Зеленского. Голос заявляет, что украинский президент ничего не смыслит в экономике.

Премьер подчеркнул, что своим поступком хочет «убрать любые сомнения уважении и доверии к президенту». Гончарук добавил, что на выборах украинцы «выразили беспрецедентное доверие» действующему президенту Украины.

Глава Кабмина заметил, что причиной его ухода стали все еще работающие в стране криминальные схемы. По его словам, они «выстраивались десятилетиями». Гончарук считает, что бандитов не устраивают решительные меры государства.

«Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть», — заключил он.

Алексей Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 2019 года.