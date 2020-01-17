    17 января 2020, 12:53

    СМИ: Зеленский обсудит с Западом кандидатов на пост премьера

    Наза Салех Захи

    Президент Украины Владимир Зеленский на выходных обсудит с доверенными лицами кандидатов на пост нового премьер-министра страны. Также у него запланированы консультации с западными экспертами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в президентской фракции «Слуги народа» в Верховной раде.

    Источник отметил, что президент собирается провести как минимум два рабочих совещания.

    Ранее 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что уходит в отставку. Причиной стали публикации «прослушек» совещаний правительства. На аудиозаписи один человек (предположительно, Гончарук) критикует Зеленского. Голос заявляет, что украинский президент ничего не смыслит в экономике.

    Премьер подчеркнул, что своим поступком хочет «убрать любые сомнения уважении и доверии к президенту». Гончарук добавил, что на выборах украинцы «выразили беспрецедентное доверие» действующему президенту Украины.

    Глава Кабмина заметил, что причиной его ухода стали все еще работающие в стране криминальные схемы. По его словам, они «выстраивались десятилетиями». Гончарук считает, что бандитов не устраивают решительные меры государства.

    «Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть», — заключил он.

    Алексей Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 2019 года.