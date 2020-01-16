Украинский премьер объяснил «заседание» с критикой Зеленского нападками врагов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил нападки на него и команду Зеленского. Глава украинского правительства считает, что президента и его приближенных хотят запугать. Поэтому в Сети и появляются публикации, подобные аудиозаписи с его якобы совещания.

Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что настроенные против команды президента Украины Владимира Зеленского мечтают о том, «чтобы Украине ничто не удалось».

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию», — заявил украинский премьер.

По его словам, массовая информационная атака развернута в СМИ и социальных сетях. Ее целями являются как лично Гончарук, так и все правительство.

Происходящее, по его мнению, свидетельствует о верном пути, по которому следует команда Зеленского.

«Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без „схематозов“ и договорняков», — подчеркнул премьер-министр.

Он заметил, что обменный курс на Украине уже укрепился, а инфляция резко снизилась. Кроме того, растет и объем прямых иностранных инвестиций.

«Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике!» — заключил премьер.

Аудиозапись, сделанная якобы на совещании Гончарука, появилась на YouTube-канале «Как обмануть президента». В ней человек, которого называют украинским премьером, называет себя «профаном в экономике». Понимание Зеленским экономических процессов он оценивает как примитивное.