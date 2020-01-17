Премьер Украины Гончарук решил уйти в отставку

Свое решение политик объяснил желанием «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, <…> которые призваны создать видимость того, будто моя команда не уважает президента», — написал Гончарук.

Он отметил, что за этим стоят лица, желающие «получить доступ к финансовым потокам».

«Я пришел на должность, [чтобы] выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — добавил украинский премьер.

Владимира Зеленского он назвал человеком, которому украинцы «выразили беспрецедентное доверие». Глава государства, подчеркнул Гончарук, «имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды».

Глава украинского правительства заметил, что за несколько месяцев «довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями». Решительные меры, по его словам, не устраивают «оппонентов, привыкших жить в тени».

«Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть», — заключил Гончарук.

Накануне премьер Украины объяснил нападки на него и команду Зеленского. Скандальные публикации в Сети, считает он, призваны запугать президента и его приближенных. Заявление Гончарука связано с публикациями на YouTube-канале «Как обмануть президента». Одна из них представляет собой аудиозапись якобы с совещания главы правительства. В ней человек, которого называют украинским премьер-министром, признается, что ничего не понимает в экономике. Он же говорит о том, что Зеленский тоже имеет примитивное представление об экономическим процессах.