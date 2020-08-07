СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 149 человек

«По предварительным данным, погибли 149 человек. 20 человек не удалось опознать. Более пяти тысяч ранены. Трагедия оставила без крова более 300 тысяч человек», — говорится в сообщении газеты.

По данным издания, во время ЧП погибла сотрудница посольства Германии в Бейруте. Среди погибших и раненых есть несколько десятков граждан Франции. По данным посольства России, в списках погибших и пострадавших россиян нет.

Сильнейший взрыв прогремел в порту столицы Ливана во вторник, 4 августа. На складе сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с судна Rhosus шесть лет назад.

Ударная волна разрушила полгорода. Спасатели продолжают разбирать завалы. На помощь своим ливанским коллегам прибыли более сотни российских врачей, психологов, спасателей и кинологов с собаками. В Бейрут из России доставили автономный аэромобильный госпиталь.