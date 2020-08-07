Разрушенный Бейрут сняли с воздуха. Видео

Российские спасатели прибыли в Бейрут на помощь своим ливанским коллегам, которые третий день разбирают завалы после взрыва в порту. В распоряжении «360» оказалась видеозапись спасательной операции, которую сделали с воздуха.

В объектив камеры коптера попали разрушенная эстакада и руины какого-то большого здания. Спасатели разбирают завалы руками и при помощи спецтехники.

Заместитель начальника главного управления «Национального центра управления в кризисных ситуациях» (ГУ «НЦУКС») Сергей Воронцов рассказал, что в Ливан прилетели более сотни специалистов из России, которые подключились к спасательной операции.

«Мы запустили в работу аэромобильный госпиталь. Уже за вчерашний вчерашний вечер к нам за помощью обратились 13 человек. Все обращения амбулаторные, помощь оказана на месте. Все [пострадавшие] находятся по своим домам», — сообщил Воронцов.

Он добавил, что в активную фазу вступили аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели из России работают в три смены — по 20 человек в каждой. Людей под завалами ищут при помощи коптеров с воздуха и служебных собак.

Ранее стало известно, что российские спасатели нашли трех погибших под обломками рухнувших зданий.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая шесть лет хранилась на складе, пишет «Газета.ru». СМИ сообщили о 149 погибших и пяти тысячах раненых. Взрывная волна разрушила практически половину ливанской столицы.