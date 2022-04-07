СМИ узнали о разногласиях в НАТО по дальнейшим отношениям с Россией

Среди стран-членов НАТО имеются разногласия относительно того, каким образом выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации на Украине. Об этом стало изданию The New York Times от осведомленных источников.

Как рассказали изданию два высокопоставленных официальных лица, Польша и страны Балтии являются сторонниками полного разрыва отношений с Россией. Они хотят предпринять усилия, которые «поставят Россию на колени». В то же время Франция, Германия и Турция видят необходимость в продолжении поддержания контактов.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что современную международную архитектуру безопасности необходимо перестроить.

«Дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли», — заявила она.

Турецкие СМИ узнали, что специальная операция России на Украине нарушила планы США окружить РФ с помощью НАТО. По данным издания Cumhuriyet, Соединенные Штаты пытались окружить страну с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю через Грузию на Кавказ.