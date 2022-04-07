Международную архитектуру безопасности необходимо перестроить, «дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли», написала в комментарии, опубликованном в газете Telegraph глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает. Дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли», — привело сообщение Трасс РИА «Новости».

Британский министр иностранных дел также указала, что Североатлантический альянс должен усиливать присутствие на Востоке, инвестировать средства для противостояния будущим угрозам «будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора был ратифицирован РФ в мае 1997 года. Он гласит, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.