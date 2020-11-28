СМИ: США отправили авианосец в Персидский залив

По его данным, туда отправят также еще несколько судов. Такое решение связано с планам сократить количество американских военных в Ираке и Афганистане. Также он назвал это «посланием Тегерану об усилении сдерживания».

Ранее в США прокомментировали ролик на YouTube с участием истребителя Су-35, на котором отрабатывались перехват и поражение техники соперника, а также уход из-под атаки. Истребитель похвалили за маневренность, которая сочетается с мощным вооружением.

Норвежца Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства из-за русской матери и родственников в России. При этом мать Якобсена живет в Норвегии уже больше 20 лет, а сам молодой человек был в России только два раза в жизни.

После пяти месяцев службы 20-летнему Якобсену сообщили, что он не прошел проверку благонадежности и может представлять опасность с точки зрения шпионажа. При этом молодой человек указал на наличие родственников в России еще во время собеседования, которое проходил в 2018 году.