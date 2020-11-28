Норвежца уволили из армии из-за русских родственников

Норвежца Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства из-за русской матери и родственников в России. При этом мать Якобсена живет в Норвегии уже больше 20 лет, а сам молодой человек был в России только два раза в жизни.

После пяти месяцев службы 20-летнему Якобсену сообщили, что он не прошел проверку благонадежности и может представлять опасность с точки зрения шпионажа, пишет NRK. При этом молодой человек указал на наличие родственников в России еще во время собеседования, которое проходил в 2018 году.

«Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», — пожаловался Якобсен. В России при этом молодой человек был всего два раза в жизни, причем один из которых — в возрасте двух лет. Мать Якобсена уже больше 20 лет живет в Норвегии.

По информации издания, за четыре года с аналогичной ситуацией столкнулись 688 военных. Причем многим об этом сообщили уже после начала службы. Между тем в вооруженных силах пояснили, что к службе с апреля этого года не будут допускать людей, которые имеют связи с другими странами, уточнило Ura.ru.