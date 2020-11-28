Американский журнал назвал Су-35 «мощным убийцей»

Издание прокомментировало ролик на YouTube с участием истребителя, на котором отрабатывались перехват и поражение техники соперника, а также уход из-под атаки. Истребитель похвалили за маневренность, которая сочетается с мощным вооружением.

В статье рассказали, что главное оружие Су-35 — это ракеты Р-74 (РВВ-МД) класса «воздух — воздух», которые способны стрелять вне прямой видимости. Также истребитель оснащен ракетами Р-77 (РВВ-АЕ) класса «воздух — воздух», которые считаются аналогом американской AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Уточняется, что Су-35 может поражать и наземные цели, как, например, было в Сирии. Россия располагает примерно 120 единицами этой техники. Еще около 20 штук есть у Китая.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев назвал российскую ракетную систему С-500 уникальной. По его словам, американская система «Иджис» — лишь жалкое подобие С-500. Он добавил, что российская ракета способна уничтожать цели на расстоянии 200 километров.