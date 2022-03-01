Рано плакать по Netflix и Spotify. Пара лайфхаков по оплате сервиса в обход санкций

Россияне сообщили о проблемах с оплатой Spotify и Netflix картами некоторых банков после введения санкций в отношении России. Сервисы выдавали ошибку. Однако специалисты уверяют: паниковать рано. Ведь существует множество способов обойти нововведение. Более того, еще больше методов — должны появиться в ближайшем будущем. Ведь ограничения — это лишний стимул придумывать новые технологии, развивать их и зарабатывать на них.

Проблемы с оплатой иностранных сервисов

Российские пользователи заявили о проблемах с оплатой картами некоторых банков подписок стриминговых сервисов Spotify и Netflix. Об этом сообщает портал vc.ru.

«Пользователи Twitter из России пытаются оплатить подписку Spotify с карт „Сбера“ и „Тинькофф“, но получают сообщение об ошибке», — пояснили на портале.

Редакторы издания также не смогли оплатить подписку на музыкальный сервис с карт Альфа-банка и Сбербанка. Также не вышло зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карт «Тинькофф».

«Я одна не могу оплатить подписку в Spotify? Пишет, что платеж не прошел, и вылезает ошибка. Попробовала уже с двух разных карт», — написала одна из пользовательниц Twitter.

«Послушала музыку, называется… Подписку Spotify теперь нельзя оплатить картой Mastercard», — отметила другая.

В пресс-службе Netflix, куда обратилось издание РБК, от комментариев отказались. Тем временем банк «Тинькофф» на главной странице сайта разместил сообщение о том, что на финансовые операции ограничений нет.

«Операции физических и юридических лиц проводятся без ограничений. Мы на связи и гарантируем защиту средств наших клиентов», — говорится в заявлении.

Источник фото: tinkoff.ru

В пресс-службе «Тинькофф» заявили vc.ru, что «проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесен в санкционный список».

«В Альфа-банке подтвердили, что проблема в санкционном банке, который занимается эквайрингом», — пояснил портал.

Санкции против России

О проблемах с оплатой услуг сервисов стало известно после введения санкций в отношении российских банков из-за спецоперации в Донбассе. Так, 27 февраля, сервисы такси и каршеринга «Ситимобил» и «Яндекс.Go» предупредили о возможных сбоях при прохождении платежей через Apple Pay и Google Pay.

Более того, о том, что Apple Pay и Google Pay могут перестать работать с картами попавших под санкции банков, предупреждал и Центробанк. Речь идет о «Сбере», ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке и «Открытии». Еще у нескольких банков появились ограничения на финансирование. В список попавших под санкции ЕС банков вошли Альфа-банк, «Открытие», «Россия» и Промсвязьбанк.

Россиянам не придется лишаться стриминговых сервисов

Оплата не проходит не из-за сервисов, а из-за банков, которые попали под санкции. Однако это не значит, что у россиян не будет возможности заплатить за просмотр фильмов на стриминговых сервисах, например. Способов это сделать довольно много. Об этом «360» рассказал бывший сотрудник Apple Даниель Депп.

«Альтернативный способ — просто перейти на обслуживание в тот банк, который не попадает под санкции. Там будет работать Apple Pay и Google Pay. Очень много банков, можно через них. <…> Проблема может быть не столько в том, когда вы оплачиваете телефоном, а вот именно чей аппарат, терминал. Если в магазине, например, стоит аппарат банка, который попадает под санкции, тогда и происходит несостыковка. Банк клиента дает отказ. И уже неважно, чем оплачиваете — картой или телефоном», — пояснил Депп.

О том, что обойти санкции можно, рассказал и президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. Он отметил, что сейчас новую жизнь переживет криптовалюта, а также обменники и биржи, которые имеют хорошую репутацию. По его словам, вполне вероятно, что кто-то догадается сделать хороший миксер, который будет «прятать» россиян. То есть заказывать сервис будет не российская фирма с российской карты, а некая фирма от лица России — со своей карты.

«Санкции должны стимулировать национальное самосознание и уровень науки. Это фантастический способ быстро и много заработать», — отметил Масалович.

Что касается PayPal — это уже раритет, который, по мнению специалисты, отживает свое. Сейчас уже есть много новых и гибких механизмом.