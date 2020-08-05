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    05 августа 2020, 09:50

    СМИ сообщили о возможной причастности россиянина к взрыву в Бейруте

    Андрей Иванов

    В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, которую в сентябре 2014 года конфисковали с борта судна Rhosus. Владельцем этого судна может быть уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, который сейчас живет на Кипре. Об этом пишет РБК со ссылкой на моряков, которые работали на Rhosus.
    СМИ сообщили о возможной причастности россиянина к взрыву в Бейруте

    По данным издания, принадлежавшее россиянину судно перевозило селитру из Грузии в Мозамбик. Из-за неполадок Rhosus зашло в порт Бейрута. Судну запретили покидать порт, а груз, который позже собирались утилизировать, конфисковали.

    Моряки рассказали, что Гречушкин обанкротился и бросил Rhosus в Бейруте. Члены экипажа с Украины целый год не могли вернуться на родину.

    О том, что в Бейруте взорвалась селитра с борта Rhosus, сообщил телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана.

    Более 2500 тонн аммиачной селитры сдетонировало в порту Бейрута 4 августа. Взрыв был настолько мощным, что разрушил множество зданий в столице Ливана. По предварительным данным, в результате ЧП погибли более 100 человек. Около четырех тысяч человек получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться живые и погибшие люди.

    Ранее посольство Соединенных Штатов в Ливане сообщило, что во время взрыва в атмосферу попали опасные вещества.

    Новости SMI.FM