СМИ сообщили о возможной причастности россиянина к взрыву в Бейруте

По данным издания, принадлежавшее россиянину судно перевозило селитру из Грузии в Мозамбик. Из-за неполадок Rhosus зашло в порт Бейрута. Судну запретили покидать порт, а груз, который позже собирались утилизировать, конфисковали.

Моряки рассказали, что Гречушкин обанкротился и бросил Rhosus в Бейруте. Члены экипажа с Украины целый год не могли вернуться на родину.

О том, что в Бейруте взорвалась селитра с борта Rhosus, сообщил телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана.

Более 2500 тонн аммиачной селитры сдетонировало в порту Бейрута 4 августа. Взрыв был настолько мощным, что разрушил множество зданий в столице Ливана. По предварительным данным, в результате ЧП погибли более 100 человек. Около четырех тысяч человек получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться живые и погибшие люди.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Ливане сообщило, что во время взрыва в атмосферу попали опасные вещества.