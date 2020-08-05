Токсичные вещества попали в атмосферу при взрыве в Бейруте. Видео
«Появились сообщения о токсичных газах, высвободившихся в ходе взрыва, так что всем находящимся неподалеку стоит оставаться в помещении и по возможности носить маски», — сообщил сайт американского посольства.
По предварительным данным, 4 августа в порту Бейрута взорвалось около 2500 тонн аммиачной селитры, которые хранились на складе около шести лет. Взрыв был очень мощный — ударная волна разрушила много зданий. В результате ЧП погибли более ста человек, ранения получили около четырех тысяч местных жителей и гостей города.
Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв взрыва может увеличиться.
Власти Ливана объявили трехдневный траур. 5 августа на улицах Бейрута развернут полевые госпитали. Президент Ливана Мишель Аун во время экстренного совещания правительства заявил о необходимости ввести режим чрезвычайного положения. Данных о пострадавших во время происшествия россиянах пока нет.