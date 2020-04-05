СМИ сообщили о готовности России сократить добычу нефти

После провала сделки ОПЕК+ цены на нефть стали падать. Теперь СМИ узнали, что Россия готова сократить нефтедобычу на миллион баррелей в сутки. На такой шаг страна пойдет, если США и Саудовская Аравия присоединятся к соглашению.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, нефтедобытчики в России готовы пойти на сделку, если удастся добиться трехсторонней договоренности с США и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти. Россия может рассмотреть вопрос о снижении до 1,5 миллиона баррелей в день. При этом агентство отмечает, что Москва не хотела бы такого развития ситуации.

Таким образом, российское производство составит порядка 10% от среднесуточной добычи по стране. В марте эти показатели достигли отметки в 11,294 миллиона баррелей.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова к взаимодействию с США для балансировки нефтяного рынка. Он подчеркнул, что российская сторона не была инициатором разрыва сделки ОПЕК+.

Встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ может пройти 6 апреля. Ожидается, что во время видеоконференции стороны договорятся о стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке.