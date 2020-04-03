Путин заявил о готовности России работать с США и ОПЕК по вопросам нефти

Владимир Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с США для балансировки нефтяного рынка. Президент подчеркнул, что необходимо объединить усилия.

Об этом глава России сообщил в пятницу на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках, пишет ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, и мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма — ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу», — сказал Путин.

Он также отметил, что страна поддерживает тесный контакт с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти.

«Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и, хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка», — сообщил глава государства.

Ранее сообщалось, что представители стран-участниц ОПЕК+ могут встретиться для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Видеоконференция может пройти уже 6 апреля.