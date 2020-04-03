    03 апреля 2020, 10:26

    Встреча ОПЕК+ по ценам на нефть может состояться 6 апреля

    Андрей Иванов

    Ситуацию на мировом нефтяном рынке нужно срочно стабилизировать. Представители стран-участниц ОПЕК+ могут встретиться на видеоконференции уже в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.
    Встреча ОПЕК+ по ценам на нефть может состояться 6 апреля

    «Встреча министров стран ОПЕК+ состоится в следующий понедельник в формате видеоконференции. Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка», — говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

    Знакомый с планами секретариата ОПЕК+ по подготовке встречи рассказал РИА «Новости», что организация готовит обращение к нефтедобывающим странам. 2 апреля Саудовская Аравия призвала нефтедобывающие страны срочно встретиться. Призыв адресовали не только странам-участницам ОПЕК+, но и другим государствам, которые в организацию не входят.

    В начале марта страны-участницы ОПEK+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти — на рынке ее сейчас переизбыток. Нефть обесценилась, и котировки стремительно полетели вниз. Негативно на ситуацию с черным золотом повлияла и пандемия — потребность в сырье во всем мире резко сократилась. Эксперты считают, что один из дальнейших сценариев развития событий на нефтяном рынке — это расширение сделки ОПЕК+ с участием Соединенных Штатов.