Встреча ОПЕК+ по ценам на нефть может состояться 6 апреля

«Встреча министров стран ОПЕК+ состоится в следующий понедельник в формате видеоконференции. Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка», — говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

Знакомый с планами секретариата ОПЕК+ по подготовке встречи рассказал РИА «Новости», что организация готовит обращение к нефтедобывающим странам. 2 апреля Саудовская Аравия призвала нефтедобывающие страны срочно встретиться. Призыв адресовали не только странам-участницам ОПЕК+, но и другим государствам, которые в организацию не входят.

В начале марта страны-участницы ОПEK+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти — на рынке ее сейчас переизбыток. Нефть обесценилась, и котировки стремительно полетели вниз. Негативно на ситуацию с черным золотом повлияла и пандемия — потребность в сырье во всем мире резко сократилась. Эксперты считают, что один из дальнейших сценариев развития событий на нефтяном рынке — это расширение сделки ОПЕК+ с участием Соединенных Штатов.