СМИ сообщили о 40 пострадавших от торнадо в Германии

На западе Германии от торнадо пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщило издание Bild.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 20 мая наблюдали сразу несколько торнадо. В городе Липштадт вихрь пронесся прямо посреди улицы. Спасатели сообщают об ущербе, нанесенном стихией.

В полиции города Падерборн сообщили о 40 пострадавших. Подробности происшествия и степень тяжести травм, которые получили люди, не указаны.

В Брянской области ураган выкорчевал с корнем деревья, снес крыши и повредил автомобили. Десятки населенных пунктов остались без света. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

Сильнейший за всю историю Кентукки торнадо пронесся над штатом. Он задел соседние Иллинойс и Арканзас. Погибли более ста человек.