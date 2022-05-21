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    21 мая 2022, 00:07

    СМИ сообщили о 40 пострадавших от торнадо в Германии

    Bild: не менее 40 человек пострадали от торнадо на западе Германии

    Алексей Иванчин

    На западе Германии от торнадо пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщило издание Bild.

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 20 мая наблюдали сразу несколько торнадо. В городе Липштадт вихрь пронесся прямо посреди улицы. Спасатели сообщают об ущербе, нанесенном стихией.

    В полиции города Падерборн сообщили о 40 пострадавших. Подробности происшествия и степень тяжести травм, которые получили люди, не указаны.

    В Брянской области ураган выкорчевал с корнем деревья, снес крыши и повредил автомобили. Десятки населенных пунктов остались без света. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

    Сильнейший за всю историю Кентукки торнадо пронесся над штатом. Он задел соседние Иллинойс и Арканзас. Погибли более ста человек.