Ураган пронесся по Брянской области

В Брянской области ураган выкорчевал с корнем деревья, снес крыши и повредил автомобили. Десятки населенных пунктов остались без света. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

Сильный дождь, гроза и порывистый ветер скоростью до 27 метров в секунду обрушились на регион 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В 28 населенных пунктах, где живут более 3700 человек, отключилось электроснабжение. Аварийно-восстановительные бригады к вечеру четверга вернули свет в четыре муниципальных образования.

Последствия урагана в Брянской области

Ураган частично повредил кровлю 15 зданий, а также повалил порядка 115 деревьев. Для их уборки привлекли пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и сотрудников ЖКХ.

«Упавшими деревьями повреждено 12 легковых автомобилей. Поступила информация о трех пострадавших, в том числе одном ребенке», — уточнили в ведомстве.

Экстренные и оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Специалисты ведут восстановительные работы.

В ликвидации последствий непогоды приняли участие более 300 человек и 60 единиц техники.