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    13 мая 2022, 01:00

    Ураган пронесся по Брянской области

    МЧС: в Брянской области три человека, в том числе ребенок, пострадали из-за урагана

    Александра Ломейко

    В Брянской области ураган выкорчевал с корнем деревья, снес крыши и повредил автомобили. Десятки населенных пунктов остались без света. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

    Сильный дождь, гроза и порывистый ветер скоростью до 27 метров в секунду обрушились на регион 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

    В 28 населенных пунктах, где живут более 3700 человек, отключилось электроснабжение. Аварийно-восстановительные бригады к вечеру четверга вернули свет в четыре муниципальных образования.

    Последствия урагана в Брянской области

    Ураган частично повредил кровлю 15 зданий, а также повалил порядка 115 деревьев. Для их уборки привлекли пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и сотрудников ЖКХ.

    «Упавшими деревьями повреждено 12 легковых автомобилей. Поступила информация о трех пострадавших, в том числе одном ребенке», — уточнили в ведомстве.

    Экстренные и оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Специалисты ведут восстановительные работы.

    В ликвидации последствий непогоды приняли участие более 300 человек и 60 единиц техники.