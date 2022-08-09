СМИ сообщили, как долго длился обыск в поместье Трампа
Politico: обыск у Трампа в поместье продолжался несколько часов
Агенты ФБР несколько часов проводили обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида). В итоге они забрали некие документы. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источник.
«Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли „часы“, завершился изъятием бумажных документов», — написало издание.
При этом NewsNation TV channel передал, что агенты ФБР работали в доме бывшего американского лидера более девяти часов. Отмечается, что адвокат Трампа Кристина Бобб присутствовала при обыске.
Ранее Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. СМИ предположили, что ФБР могли заинтересовать документы, которые экс-президент взял с собой из Белого дома.
«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — заявил Трамп. Его процитировало издание Lenta.ru.
Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск у политика. Десантис назвал США «банановой республикой» из-за работы ФБР в имении Мар-а-Лаго.