Губернатор Флориды раскритиковал обыски у Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис выступил с осуждением обысков, которые ФБР (Федеральное бюро расследований) устроило в резиденции экс-президента США Дональда Трампа.

«Обыски в Мар-а-Лаго — это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима, в то время как к таким людям, как Хантер Байден, просто боятся прикоснуться», — заявил Десантис. Его процитировало издание Newsmax.

Губернатора Флориды считают одним из ключевых кандидатов на пост президента США от республиканцев в 2024 году. Его позиции особенно повысятся, если в гонке не будет участвовать Трамп.

Бывший американский лидер назвал обыски рейдом, которым был мотивирован политически.

Ранее стало известно, что ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Это произошло на фоне расследования Министерства юстиции США. Появились слухи, что Трамп вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Сам экс-президент заявил, что его поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Однако он не стал разграшать причину обыска.