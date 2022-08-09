Имение Трампа Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты Федерального бюро расследований. Свое заявление бывший президент США опубликовал в соцсети Truth.

«Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго… на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР», — говорится в заявлении Трампа, которое процитировало РИА «Новости».

Экс-президент отметил, что его не уведомили об обыске заранее. Он связал действия ФБР с выборами 2024 года. Трамп считает, что «радикальные левые демократы» не хотят, чтобы он выставил свою кандидатуру на следующих выборах президента США, и они готовы на все, чтобы остановить республиканцев на предварительных выборах в 2022 году.

Трамп заявил, что действия ФБР неправомерны, подобное не случалось ни с одним президентом Соединенных Штатов.

Согласно опросу Yahoo News-YouGov, более трети американцев не хотят видеть на посту главы государства ни нынешнего президента Байдена, ни Трампа. Их победу на выборах респонденты назвали худшим, что может случиться с США.