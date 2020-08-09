СМИ: семь китайцев умерли от нового опасного вируса

Всего в КНР зарегистрировано 60 случаев заражения вирусом, зафиксированным накануне. Семь человек скончались.

Впервые о заболевании узнали в 2011 году. Тогда выяснилось, что люди подхватывают инфекцию от клещей, но она может передаваться и от человека к человеку через кровь и гной. Вирус относится к категории вирусов Bunya — буньявирусы.

Симптомы заболевания: высокая температура, кашель, падение уровня тромбоцитов и лейкоцитов, которые определяются по анализу крови.

Вспышка нового вируса SFTS зарегистрирована в восточной провинции Цзянсу в Китае, отметила «Политика Сегодня». Позже пациенты появились и в провинции Аньхой.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ничего выходящего за рамки КНР нет, тем более эта страна сейчас закрыта для посещений. Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом SFTS в России не выявлено. Отечественные специалисты выявляют это заболевание при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.