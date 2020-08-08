Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в стране зараженных вирусом SFTS

В ведомстве сообщили, что об этом возбудителе известно с 2009 года. Главными симптомами при заражении являются лихорадка, проблемы со свертываемостью крови, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота и диарея.

Летальность вируса составляет от шести до 30%. В разное время вспышки этого заболевания происходили в ряде стран Юго-Восточной Азии. Переносчиками вирусов являются клещи, поэтому в основном болезнь не выходит за пределы очагов.

Определить данное заболевание позволяют ПЦР- и ИФА-тесты. Самого возбудителя внимательно изучают уже несколько лет.

В России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не зафиксировано. Но специалисты научных организаций Роспотребнадзора имеют обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и все возможности, чтобы не дать возбудителю распространиться.

Как сообщило Ura.ru, количество случаев заражения вирусом SFTS в Китае с начала года составило 60. Семь из зараженных умерли. Китайские медики заявили, что в основном возбудитель передается через насекомых. От человека к человеку вирус может попасть через кровь или гной. Основным очагом заболевания стала провинция Цзянсу на востоке Китая.