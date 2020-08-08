Онищенко оценил опасность распространении нового вируса в Китае

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — пояснил он.

SFTS относится к большому отряду буньявирусов, у которых много возбудителей. Некоторые из них распространены в России, но этот вирус в стране еще не выделяли. Об этом рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его мнению, опасаться эпидемии этого вируса не нужно, потому что он плохо передается от человека к человеку.

SFTS был обнаружен в Китае, также его выделили в Южной Корее.

С начала года в Китае вирусом SFTS заразились 60 граждан, семь из них умерли. Китайские медики рассказали, что в основном возбудитель передается через насекомых. От человека к человеку вирус может попасть через кровь или гной.

Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом SFTS в России не выявлено.

О лихорадке с тромбоцитопеническим синдромом SFTS известно с 2009 года.