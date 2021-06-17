СМИ: Саркози грозит еще полгода тюрьмы

Бывшего президента Франции Николя Саркози хотят приговорить к полугоду тюрьмы. Прокуратура потребовала такой срок по делу о нарушениях финансирования предвыборной кампании политика в 2012 году.

Надзорный орган также запросил для экс-лидера шесть месяцев условно и штраф, размер которого в пересчете на рубли превышает 320 тысяч. Об этом сообщил телеканал BFM.

Из-зала заседания Саркози вышел вместе с супругой Карлой Бруни. Никаких заявлений для прессы он делать не стал.

В ходе процесса бывший президент Франции отрицал, что с его стороны при проведении предвыборной кампании присутствовали какие-либо нарушения. Саркози добавил, что занимал президентский пост и времени на бухгалтерию у него не было.

Ранее экс-президента приговорили к трем годам тюрьмы — одному реальному и двум условным — по делу о коррупции. Защита собралась обжаловать вынесенный вердикт, а сам Саркози был решительно настроен доказать свою невиновность.

Николя Саркози стал первым экс-главой страны, получившим реальный тюремный срок.