СМИ: россиянам грозят персональные санкции Лондона

В Великобритании решили ввести персональные санкции против россиян. Лондон счел некоторых представителей РФ причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, который умер в тюрьме в 2009 году.

Лицам, которые попадут под ограничения, грозят как визовые запреты, так и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Основаны санкции на основании английской версии американского «акта Магнитского» от 2012 года.

Попали в список подданные Саудовской Аравии. Они, по мнению британцев, имели отношение к убийству в Турции журналиста Джамаля Хашукджи. Он погиб в 2018 году.

После Brexit Великобритания впервые вводит ограничительные меры против иностранных граждан. При этом Лондон и Эр-Рияд связывают партнерские отношения. В британском МИД опасаются, что санкции приведут к обострению отношений между двумя странами.

Список лиц, которые попали в список министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, огласят 6 июля. До того, как документ зачитают в парламенте, в ведомстве отказались называть внесенные в него имена.