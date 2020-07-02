    02 июля 2020, 18:45

    Евросоюз может ввести новые санкции против Турции

    Алена Макаренко

    Главы МИД Европейского Союза встретятся 13 июля, чтобы обсудить действия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщило издание «The National».
    Евросоюз может ввести новые санкции против Турции

    По его предположению, на встрече будут рассмотрены новые санкции в отношении Турции.

    Главы МИД Европейского Союза соберутся по просьбе Франции. Они будут обсуждать только вопросы Турции.

    Евросоюз уже вводил санкции против Турции. Однако теперь могут быть предусмотрены и дополнительные ограничительные меры, добавил Жан-Ив Ле Дриан.

    Турция и Ливия ранее подписали меморандум о демаркации морских границ, который нарушает территориальные, а также экономические права сразу нескольких стран, напомнила «Политика Сегодня». А поставки вооружения и переброска сирийских террористов со стороны Анкары для нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушают оружейное эмбарго ООН.