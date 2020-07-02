Евросоюз может ввести новые санкции против Турции

По его предположению, на встрече будут рассмотрены новые санкции в отношении Турции.

Главы МИД Европейского Союза соберутся по просьбе Франции. Они будут обсуждать только вопросы Турции.

Евросоюз уже вводил санкции против Турции. Однако теперь могут быть предусмотрены и дополнительные ограничительные меры, добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Турция и Ливия ранее подписали меморандум о демаркации морских границ, который нарушает территориальные, а также экономические права сразу нескольких стран, напомнила «Политика Сегодня». А поставки вооружения и переброска сирийских террористов со стороны Анкары для нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушают оружейное эмбарго ООН.