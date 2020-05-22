Семья саудовского журналиста Хашукджи простила его убийц

Убийцы погибшего в Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашукджи получили прощение. Об этом заявила семья их жертвы.

Сын оппозиционного журналиста Салах Хашукджи написал о принятом родными убитого решении в Twitter.

«Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Хашукджи, прощаем того, кто убил нашего отца», — подчеркнул Хашукджи-младший.

Семья журналиста объявила об этом в одну из последних ночей священного для мусульман месяца поста Рамадан. Сын Хашукджи прикрепил к своему посту стих из Корана, где речь идет как раз о прощении.

В декабре обвиняемым в убийстве журналиста вынесли приговоры. Пятерым выбрали высшую меру пресечения, еще трое проведут 24 года в тюрьме. Всего по обвинению в убийстве проходили 11 человек. Следствие не смогло доказать вину чиновников, близких к наследному принцу Мухаммеду бен Салману.

Джамал Хашукджи с 2017 года жил и работал в США. Он пропал в октябре 2018 года после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. К его смерти причастны члены спецгруппы, прибывшие в Турцию с этой целью. После расправы над журналистом его труп расчленили, а место убийства обработали химическими растворами. Записи прослушки турецких спецслужб помогли выйти на убийц.