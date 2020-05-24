СМИ: разбившийся в Пакистане Airbus A320 мог повредить двигатели при первом приземлении

Самолет «Пакистанских международных авиалиний», упавший в пятницу возле аэропорта в Карачи, мог повредить двигатели при попытке первого приземления. Следовали нашли три следа от самолета на ВПП.

Airbus A320 мог трижды зацепить землю при первом заходе на посадку, о чем свидетельствуют следы. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.

По мнению экспертов, контакт с землей мог привести к отказу систем подачи топлива или смазки.

ТАСС запросил подтверждение этой информации в Управлении гражданской авиации Пакистана, но пока не получил ответ.

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение 22 мая. Он не долетел четыре километра до аэропорта Карачи и рухнул прямо на дома и машины. При крушении выжили всего два человека из 99, один из них рассказал журналистам, что это была уже вторая попытка посадить самолет.

Пакистанские власти пообещали завершить расследование крушения Airbus A320 за три месяца. Пока что предварительной причиной называют столкновение с птицами.