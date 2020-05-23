Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал, что он пережил

По его словам, пилот объявил посадку, а потом произошел резкий толчок — первая неудачная попытка посадить самолет. Воздушное судно будто на мгновение коснулось земли, а потом взлетело вверх. Многие пассажиры начали молиться. Потом снова случился сильный толчок.

Зубаир потерял сознание. Когда он пришел в себя, то видел лишь «огонь вокруг» и слышал «крики со всех сторон». Он рассказал, что расстегнул ремень безопасности и пошел по направлению в свету, который увидел впереди. Ему пришлось прыгнуть с высоты около 10 футов, чтобы покинуть разбившийся самолет.

После этого Зубаира госпитализировали. У него были ожоги конечностей, но сейчас он уже чувствует себя неплохо. По словам мужчины, между двумя попытками посадить самолет прошло не более 10–15 минут. Также он рассказал, что никто из пассажиров не понял, что произойдет крушение. Все думали, что происходит обычная посадка.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines рухнул за несколько минут до посадки рядом с международным аэропортом Джинна в Карачи. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. Самолет рухнул на жилой район. В результате разрушились четыре жилых постройки. Из-под обломков зданий спасатели вытащили около 20 местных жителей. Помимо этого, пострадали припаркованные рядом автомобили. В районе отключалось электричество.