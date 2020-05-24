Жилую застройку у аэропорта Карачи могут снести из-за авиакатастрофы

Более 600 гектаров земли, принадлежащей управлению гражданской авиации Пакистана, были незаконно застроены. Об этом после крушения самолета Airbus A320 в Карачи заявил министр авиации страны Гулам Сарвар Хан.

Чиновник назвал застройку «ошибками правления предыдущих режимов». Нынешние власти, по его словам, пытаются это исправить, сообщил ТАСС.

Сарвар Хан пообещал принять меры, если вблизи аэропорта Карачи будут найдены незаконные жилые постройки.

Также он сообщил, что расследование причин авиакатастрофы должно занять три месяца. Оно будет прозрачным, результаты опубликуют.

По словам министра, специальная комиссия уже приступила к выяснению причин крушения, в ближайшее время к ней присоединятся эксперты Airbus из Франции и Германии.

22 мая при заходе на посадку в Карачи потерпел крушение Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана». Самолет выполнял внутренний рейс. Он упал на жилые дома. На борту находились 99 пассажиров и членов экипажа, двоим удалось спастись. Власти подтвердили гибель 97 человек. Предварительной причиной авиакатастрофы назвали столкновение с птицами.