СМИ рассказали о трудностях Вашингтона в поисках переговорщика с Россией

США нужен переговорщик с Россией, который бы занялся вопросом контроля над вооружениями. Нужного человека администрация президента Дональда Трампа никак не может найти.

Бывшие чиновники рассказали газете Politico, что у Белого дома возникла проблема с желающими взять на себя эти обязанности. Кандидатов разыскивают с прошлого года.

На роль потенциального спецпосланника мог претендовать главный переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Берт. Речь заходила и о советнике по национальной безопасности при президенте США Джордже Буше-младшем Стивене Хэдли. Переговорщиком мог стать и Маршалл Биллингсли из министерства финансов.

Поиск спецпосланника, говорится в материале, может задержать решение по СНВ-3. Бывший сотрудник Пентагона в беседе с изданием заметил, что до назначения старшего переговорщика никакой работы в этом направлении не будет.

По мнению аналитиков, Вашингтон не строит серьезных планов по взаимодействию с Россией или Китаем в таких переговорах. Администрация США в данном вопросе, заметили специалисты, «кажется парализованной».

США решили обсуждать сокращение ядерных запасов с РФ и КНР, поскольку у американской стороны нет времени на разработку нового договора по контролю над вооружениями. Действие СНВ-3 скоро закончится.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что Североатлантический альянс сожалеет о выходе США из ДРСМД. Гонка вооружений с РФ альянсу не нужна.