    12 февраля 2020, 14:30

    Джабаров рассказал, что заставило США пересмотреть свою позицию по ядерному оружию

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Джабаров, первый зампредседатель комитета Совфеда по международным делам, рассказал РИА «Новости», почему США захотели обсудить сокращение ядерных запасов с Россией и Китаем.

    Эксперт считает, что политика президента США Дональда Трампа в том, чтобы все разрушить и в последний момент пытаться решать проблему. По словам Джабарова, в феврале этого года заканчивается договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). И Америке необходимо его продлить, так как времени на разработку нового нет.

    Политик уверен, что нужно садиться за стол переговоров и решать проблему, написала НСН.