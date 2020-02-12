Джабаров рассказал, что заставило США пересмотреть свою позицию по ядерному оружию

Эксперт считает, что политика президента США Дональда Трампа в том, чтобы все разрушить и в последний момент пытаться решать проблему. По словам Джабарова, в феврале этого года заканчивается договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). И Америке необходимо его продлить, так как времени на разработку нового нет.

Политик уверен, что нужно садиться за стол переговоров и решать проблему, написала НСН.