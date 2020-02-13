Столтенберг: НАТО не нужна гонка вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО старается избежать дорогостоящей гонки вооружений с РФ.
По его словам, альянс делает все возможное для разработки новых схем контроля над вооружениями, сообщила «Газета.ru». Они должны стать путем снижения напряженности в мире.
«Мы сделаем все необходимое, чтобы НАТО поддерживала надежное сдерживание и оборону в мире, где нет ДРСМД, но есть все больше русских ракет», — также отметил генсек Североатлантического альянса.