СМИ рассказали о разговоре принца Гарри с отцом и братом после телеинтервью

Принц Гарри поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом после резонансного телеинтервью, которое он вместе со своей супругой Меган Маркл дали Опре Уинфри.

По словам телеведущей CBS News Гейл Кинг, принц Гарри и его жена Меган Маркл рассказали ей, что этот разговор был «непродуктивным». Однако супруги обрадованы тем, что диалог с королевской семьей начался.

Сама Меган Маркл, как подчеркивается, еще не контактировала с королевской семьей.

8 марта на телеканале CBS вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Жена принца призналась, что цвет кожи их первого ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье. Ее заявление вызвало большой резонанс в СМИ, которые предположили, что расизм стал одной из возможных причин разрыва Маркл и ее супруга с британским монаршим домом.

Спустя 56 часов после интервью в Королевском доме пообещали изучить самым серьезным образом высказывания принца Гарри и Меган Маркл, касающиеся проявлений расизма в королевской семье. По данным зарубежных СМИ, члены королевской семьи были «ошеломлены жестокостью обвинений», выдвинутых в их сторону.