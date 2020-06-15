СМИ: посла Чехии вызвали в МИД РФ после высылки российских дипломатов

«В МИД вызван посол Чехии», — заявил собеседник агентства.

Еженедельник Respekt еще в конце апреля со ссылкой на спецслужбы писал, что в начале месяца мужчина с российским дипломатическим паспортом привез в Прагу яд рицин. Издание утверждало, что он отправился в посольство России. Чешское телевидение 10 мая передало, что этим человеком является исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.

Журналисты отметили, что три пражских чиновника из-за него взяты под стражу. Они причастны к переименованию площади перед российском посольством в честь политика Бориса Немцова, а также к сносу памятника маршалу Коневу и установке монумента власовцам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил 5 июня о том, что из страны решили выслать двух российских дипломатов. Россотрудничество подтвердило, что государство уже покинули и. о. главы представительства агентства в Праге и еще один работник.

Однако спустя несколько дней чешская Служба безопасности и информации (СБИ) заявила, что дело о «российском яде» закрыто. При этом доказательств наличия яда рицина не найдено.